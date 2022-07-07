Gaziantep tartı hilelerine karşı denetimde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir genelinde belirlenen kurban satış alanlarında kurbanlık tartı ve ölçü aletlerinde hilelerin yapılmaması için denetimlerini yoğunlaştırdı.GAZİANTEP (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler mevcut denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Belirlenen kurban satış alanlarında vatandaşları yanıltmaya yönelik tartı ve ölçü aletlerinde hile şüphesinin yaşanması halinde yasal işlemler başlatılarak ölçüm aletine el konulacak. Vatandaşlar şüphe duydukları noktalarda ise “ALO 153 İhbar Hattı”nı arayarak zabıta ekiplerine ulaşabilecekler.

Alışveriş ve kurbanlık satış alanlarıyla mezarlıklarda bayram sebebiyle yaşanacak yoğunlukların trafik ve yaya akışını olumsuz etkilememesi için bayram öncesi ve bayram boyunca zabıta ekipleri gece gündüz çalışma yürütecek.

DİLENCİ VE İŞPORTAYA KARŞI MÜCADELE VERİLECEK

Bayram alışverişi sebebiyle yoğunluğun gün geçtikçe arttığı alanlarda Büyükşehir Zabıta Ekipleri haksız rekabet ve halk sağlığını etkileyecek işporta tezgahlar için de denetimlerini 24 saat sürdürecek. Ayrıca vatandaşların dini duygularını sömürerek mali kazanç sağlayan dilenciler için de çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve sürecinde hazırlıkların tamamlanarak görevlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Yalım, ekiplerin 24 saat denetim yapacağını belirterek, ölçüm aletlerinde hile için yaptırımların ve cezalarının ağırlığına dikkat çekerek, yasal yaptırımlara maruz kalmadan satıcıların dikkat etmesi konusunda uyardıklarını söyledi.