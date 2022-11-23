Gaziantep Şehitkamil'de sosyal kura çekimlerine devam

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapılacak bölümü için gerçekleştirilen kura çekiminde kentsel dönüşüm projelerini anlattı. GAZİANTEP (İGFA) - Şehitkamil’in 2 gün süren 4 bin konut kura çekimine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz katıldı.

Karkamış’taki şehitleri anarak konuşmasına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin, şartlar değişse bile vazifelerinin hep aynı olduğunu belirterek, "Bu şehrin belediye başkanı olarak, Şehitkamil’in ruhunu yaşatacak şekilde çok güçlü çalışmalar yaptık. Bu memleketin konut meselesine dair sorunları çözmemiz lazım diyerek yola çıktık" diyerek kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

ŞAHİN: HERŞEYİN BAŞI PLANLAMADIR

Gaziantep’te özellikle eski mahallelerde konut stoğunun gri bir yapılaşma ortaya koyduğunu, bir ağaç dikecek bile yer bulunmadığını anlatan Şahin, yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yaptığı sunumda, “Yıkarak Güzelleştirme, Kentsel Dönüşüm, Deprem Master Planı, Hava Kirliliği, Beylerbeyi Toplu Konut, Tamamlanan Konut Projeleri, Kentsel Tasarımı Yapılmış Kimlikli Şehir, Kuzeyşehir’de İnşaatı Devam Eden Konutlar, Güneyşehir’de İnşaatı Devam Eden Konutlar, Göllüce Kentsel Dönüşüm Projesi, Aydınlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, BÜSEM, Gaziantep Et Hali ve Et Borsası, Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma, Gaziantep Sanat Merkezi, Sabunhan Restorasyon Çalışması, İnönü Cephe Yenileme, Hışvahan Restorasyon Çalışması” projelerinden bahsetti.

Kuzeyşehir’de çalışmaların etap etap yürütüldüğünü dile getiren Şahin, “Bir çocuk, bir anne, bir genç, merkezde ne bulmak istiyorsa orada da bulacak. Sporuyla, yeşiliyle, teknik gezinin ardından Kuzeyşehir’in ihtiyacı olan Millet Bahçesi’ni planlayacağız” dedi.

Konuşmalaras sonrasında Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından Şehitkamil ilçesinin ikinci gün kuraları çekildi.