Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Şehir Hastane’sinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep’e böyle eserler yakışır. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.” diye konuştu.

HAK SAHİPLERİNE İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ

Erdoğan, Islahiye’de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.” Dedi.

Gaziantep’in dev adımlarla büyümesine şahitlik ediyoruz. Durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak el ele vererek dayanışma içinde yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Şehre destek vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep sanayisi, ticareti, tarımı ile bölgesel bir merkez haline geldi.” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’e ulaştırma alanında gerekli olan hizmetleri bizleri bizler yapıyoruz değerli hemşehrilerim. Biz Gaziray’ı bitirdik, hizmete açtık. Nasıl Gaziray’dan memnun musunuz?” dedi.

HIZLI TREN GAZİANTEP’E DE GELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Biz şimdi hızlı treni Mersin'den yola çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e inşallah gelecek. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz burada bu hastaneye rahat ulaşabilmeniz için yaklaşık 4 kilometrelik yolu ve kavşağı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Biz şimdi bu seçimlerde de inşallah Gaziantep yakıştığı gibi olacak. Gaziantep'i biz her zaman arkamızda gördük. Allah razı olsun. Yolumuz açık olsun inşallah. Allah'a emanet olun.”