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Gaziantep Raybüs'te günlük hedef 5 bin

GÜNDEM 02.12.2022, 17:52
Gaziantep Raybüs'te günlük hedef 5 bin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce hizmet veren GAZİRAY ile de entegre çalışan ve Gaziantep ile Nizip arasında konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Raybüs kısa sürede en çok tercih edilen taşıma sistemleri arasına girdi.GAZİANTEP (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirmesi yapılan 49 kilometrelik hatta yolculuk yapan protokol, yolculuk sonrası yaptıkları açıklamada vatandaşların talepleri doğrultusunda Raybüs’te sefer sayılarının arttırılarak saatlerin düzenleneceğini söyledi. 

HEDEF GÜNLÜK 5 BİN YOLCU

Nizip ile Gaziantep arasında konforlu ve emniyetli ulaşım sağlayan, GAZİRAY ile entegre çalışan Nizip Raybüs, Gaziantep Garı ile Nizip Garı arası hizmet veriyor. 2 vagon ve 126 kişi kapasiteyle hizmet veren Raybüs 25 gün içerisinde 3 bin 600 yolcu taşıdı.

İlerleyen günlerde Raybüs’ün kullanımının yaygınlaşmasıyla günlük 5 bin yolcu taşıması hedefleniyor.

ŞAHİN: YEŞİL NİZİP’E YEŞİL ULAŞIM ÇOK YAKIŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, takım olarak beraber büyük bir çalışma sonucu Raybüs’ün yapıldığını belirterek, “Gaziantep ile bu bağlantıyı sağladığımızda hem Gaziantep kazanacak hem de yaşam kalitemiz ve hedeflerimizi çok hızlı arttıracak. Yeşil Nizip’e yeşil ulaşım çok yakıştı. Havayı doğayı kirletmeden Raybüs, 200 bin kişinin 2 milyona ulaşmasını sağlıyor. Bu bir takım işi. Bunun başında Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği var. Bugün bu güzel ortamda Bereketli hilalin ortasında, Yeşil Nizip’e gidiyoruz. Yeşil Nizip; Zeugma, tarih, şifa, lezzet demek. Nizip’in önü, geleceği çok açık. Nizip’in kalkınması için yerel olarak altyapı sağlanıyor. Biz de bu kalkınma için gereken ne ise bunu başarıyoruz. Bu bir Gaziantep Modeli. İklim dostu, çevre dostu ulaşım aracımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Nizip ile Gaziantep şehir merkezinin etkileşiminin fazla olduğunu dile getirdi.

“Hem güvenli yolculuk var aynı zamanda da ekonomik anlamda Gaziantep ile Nizip’i birbirine bağlayan önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Gül, "Bu yatırımla birlikte Nizip daha çok gelişecek, Gaziantep bir adım daha ileri gitmiş olacak. Raybüs’ün bir güzel yanı GAZİRAY ile entegre olması. Raybüs ile Gaziantep’e gelen, GAZİRAY ile organize sanayi bölgesine kadar gidebilecek. Dolayısıyla ulaşımdaki akıllı ulaşım mantığı hayata geçmiş oluyor. Gelen talepler doğrultusunda sefer sayıları ve saatler ayarlanacak" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep – Nizip arası ulaşımın Raybüs ile emniyetinin arttığının altını kaydetti.

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