Gaziantep Nurdağı'nda yoğun mesai

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, büyük hasar alan Nurdağı ilçesinin merkezi ve köylerinde aralıksız çalışmalar yürütüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kısa sürede acil eylem planını devreye koyarak bakanlık, valilik, AFAD, Kızılay ve diğer tüm yardım ekipleri ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Büyükşehir, Nurdağı ilçesinde tüm köylere ulaştı.

Nurdağı Yüzme Havuzu’nu merkez olarak kullanan ekipler 4 gün boyunca gelen 12 tır yardımı 73 yerleşim yerine yayılan Nurdağı, İslahiye merkez ve köyleri ile Kahramanmaraş’a bağlı köylere koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

EFİLOĞLU: SAHADAYIZ ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Bölgede çalışmalardan sorumlu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu 4 gündür yoğun bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Nurdağı ilçemizin gitmediğimiz ulaşamadığımız köyü kalmadı. Onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını fazlasıyla giderdik. Ekiplerimiz buradan Pazarcık ve Adıyaman’ın bazı bölümlerinde 100’e aşkın seferler düzenledi. Üst bölgesi olarak Nurdağı Yüzme Havuzu’nu seçtik. Bu zamana kadar buraya gelen yardım miktarı 12 tır oldu ama gelen başka yardım tırlarını farklı yerlere kanalize ediyoruz. Vatandaşta ciddi memnuniyet var. Sahadayız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

105 PERSONEL, NURDAĞI’NDA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DESTEK VERİYOR

Nurdağı ilçesinin yanı sıra Gaziantep’ten Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine varan yardımları ile bölgede çok geniş alana imkanlarını ulaştıran Büyükşehir, çadır ihtiyacı için bölgeye iletilen 1 tır çadırın kurulumunu yaptı. Büyükşehir ayrıca temizlik, kanalizasyon, lavabo ve temiz su ihtiyaçlarını da ilçede tamamlandı. Nurdağı merkez toplanma alanında 100 personel ve 100 kişilik gönüllü ekip ile 10 bin eşofman ve ayakkabı ile 5 bin atkı, bere, eldiven ve temel gıda dağıtımı yapıldı.

105 personeli ile arama kurtarma çalışmalarına da destek veren ekipler, fazladan gelen 10 tır yardım malzemesini AFAD’a yönlendirdi.