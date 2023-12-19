Gaziantep Nizip'te öğretmenlere bisiklet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde görev yapan öğretmenlere 400 adet bisiklet dağıtıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Hareketli yaşam ve çevre dostu bir kent için bisiklet kullanımını artırmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir, Nizip ilçesinde bulunan Abdulhamithan Kız İmam Hatip Lisesi’nde bisiklet dağıtım töreni düzenledi.

Bu kapsamda toplamda 400 öğretmene bisiklet dağıtıldı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve öğretmenler katıldı.

ŞAHİN: ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİNİ ÖRNEK ALIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplum için çok önemli sorumluğa sahip olduğunun altını çizdi.

Gastronomi memleketinde bisiklet kullanımının büyük önem arz ettiğini anlatan Başkan Şahin, “Bizim sağlığımız için bisiklet kullanmamız gerekiyor. Bu aracın ulaşım ihtiyacını karşılaması da çevreye önemli bir yarar sağlıyor. Avrupa’da 7’den 70’e herkes bisiklet sürüyor. Bisiklet terminalleri yaptık, bisiklet yolları yaptık. Şimdi siz öğretmenlerimizden bisiklet kullanmanızı istiyorum. Bisiklet sürüp bisiklet yollarını kullandığınız zaman öğrencilerimiz sizleri görecek ve model alacak. Siz ne yaparsanız öğrencilerimiz de onu yapıyor” diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, öğretmenlere dağıtılan bisikletler dolayısıyla programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, “Gelişen dünyada teknoloji hızla ilerliyor. Bu teknolojinin avantajı olduğu kadar dezavantajları da bulunuyor. Teknoloji maalesef bir takım problemleri de beraberinde getiriyor. En önemli dezavantajı da sunduğu hareketsiz yaşam. Bu anlamda bu projenin çok değerli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.