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Gaziantep-Mersin arasında hızlı demir yolu geliyor

GÜNDEM 06.05.2023, 14:23
Gaziantep-Mersin arasında hızlı demir yolu geliyor

Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’den Gaziantep’e kadar uzanan hızlı demir yolu projesinin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te Servisçiler buluşması programına katılan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül servis şoförleriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep’in mevcut altyapısının daha da güçleneceğini vurgulayarak, “Şu anda Mersin’den Gaziantep’e kadar uzanan hızlı demir yolu projemiz devam ediyor. Altyapısı hemen hemen bitti. Üst yapısınıda bitmek üzere. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde Mersin limanına ulaşma imkanımız olacak. İkincisi ihalesini gerçektireceğimiz Amanos tüneliyle çok kısa sürede İskenderun limanına ulaşacağız. Biz Türkiye yüzyılında şöyle bir bölge göreceğiz. Gaziantep başta olmak üzere Hatay, Adana ve Mersin Türkiye’nin ikinci Marmara bölgesi olacak. Milyonlarca insanın istihdam edildiği insanların iş, aş diye bu bölgeye koşuşturduğu bir havza haline gelecek. Dolayısıyla Gaziantep’imiz önümüzdeki dönemde bu gerçekleştirilen altyapılarla birlikte çok daha güçlü konuma gelecek” açıklamasında bulundu.

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te yapılan çalışmalara değinerek, “Sizlere hizmet etmek bizler için büyük bir şeref, çünkü biz sizlere hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Özellikle Gaziantep’te çok işler yaptık ve bu işleri hala sürdürüyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde ulaşımın önemine değinerek, planlamacılık en zor iştir. Şehir büyüyor. Şehirler vücutlara benzer. Sağlıklı büyümemiz lazım. İki şeyi akıtmamız lazım. Su rahat akmalı can damarı, ulaşım rahat akmalı. Bunları sağlamamız için enerji çok mühim” diye konuştu.

 

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