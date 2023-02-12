Gaziantep Kuzeyşehir'e doğal gaz verilmeye başlandı

Gaziantep’te şiddetli hissedilen deprem sonrası doğalgaz boru hatlarında yaşanan hasarın giderilmesiyle Kuzeyşehir’e doğal gaz verilmeye başlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan Kuzeyşehir, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası Gazi şehirde doğalgaz alan ilk bölgelerden biri oldu.

Hasarsız binalarda kontrole gelen GAZDAŞ çalışanları dairelerdeki doğalgaz borularında sızdırma ve sıkıntı olmayanların doğalgazlarını kullanıma açtı.

Çalışmaların sürdüğü bölgede doğalgazın gelmesiyle ekmek fırınların başta olmak üzere dükkanların açılmasıyla hayat normale dönüyor.

Doğal gazın gelmesiyle evine yerleşen Kuzeyşehir sakini Süleyman Döner, ekiplerin hızlıca binaları ve hatları kontrol ettiğini dile getirerek, “Bina taşıyıcı kolonları ve doğalgaz tesisatında bir sıkıntı olmayınca tüm binayı açtılar. Fırınında doğalgazı geldi. Evimizin ısınması ve ocağı düzgün çalışıyor. Ekiplere teşekkür ederim gece boyunca çalıştılar. Hızlı bir şekilde müdahale edildi. Çok şükür bir problemimiz yok" dedi.

Deprem sonrası Kuzeyşehir’de bütün cami ve tesislerin halka açıldığını aktaran Hilmi Bozkurt da, “Su kesintisi olduğunda tankerlerle sular geldi. Su kesintisi halloldu, elektrik kesilmedi hiç. Dünden itibaren doğalgaz gelince hasar olmayan evlerimize çekildik” ifadelerini kullandı. Depremin olduğu günden bu yana dışarda olduklarını söyleyen Ferdi Köçen, “Gazın geldiğini duyunca geldik" dedi.