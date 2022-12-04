Gaziantep Jandarması koordinesinde Suriye operasyonu

Suriye'de PKK ve DEAŞ Operasyonu: 18 Terörist YakalandıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde icra edilen operasyonlarda 18 teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen; aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu 13 DEAŞ, Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam 18 terörist yakalandığı aktarıldıı.

Açıklamada şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır 10 kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildiği kaydedildi.

