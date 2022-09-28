Gaziantep İtfaiyesi 4 bine yakın yangına müdahalede bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında 3 bin 659 yangına ve 2 bin 406 kurtarma olayına müdahale etti.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin dört bir köşesinde ve ilçelerde bulunan 13 itfaiye istasyonunda 24 saat hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın ve kurtarma olaylarına karşı 391 eğitimli personel, 69 araç ile mücadele etti.

2022 yılında özellikle sıcak geçen yaz aylarındaki yangınlarla mücadele eden ekipler; fabrika, iş yeri, bina, araç, arazi, ekili alan, orman ve trafolarda çıkan 3 bin 659 yangına müdahale ederek söndürdü.

Gaziantep İtfaiyesi’nin 2022 yılı içinde müdahalede bulunduğu en büyük olaylar arasındaysa geçen Temmuz ayında Burç Ormanı’nda çıkan yangın yer alıyor. Ormanlık alanda çıkan ve ormanın tamamını tehdit eden büyük yangında ekipler 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde yangını büyümeden kontrol alarak büyük bir başarı örneği gösterdi.

2 BİN 406 KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Gaziantep İtfaiyesi ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu asansörde kalma, boğulma, iş kazası, kapalı alanda mahsur kalma, trafik kazalarında sıkışma, soba zehirlenmeleri, doğal afetlere mücadele çalışmaları, intihar girişmeleri gibi 2 bin 406 farklı olayda çalışma yürüttü. 773 hayvan için de kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl içinde görevleri başında şehit olan 4 itfaiye personelini de andı. Şehreküstü İtfaiye İstasyonu’nda görev şehidi itfaiye personellerinin mesai arkadaşları, aileleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen anma etkinliğinde mevlid-i şerif okutuldu.

93 VATANDAŞ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Yangın ve kurtarma çalışmalarında 93 vatandaşı yangın esnasında alevlerin içerisinden çıkaran itfaiye, bin vatandaşıysa trafik kazası sonucu sıkıştıkları araçtan kurtarırken, intihar girişimlerine de müdahale etti. İtfaiye 2022 yılı içinde 5 bin 292 vatandaşın imdadına koştu.