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Gaziantep İslahiye'de 'Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

GÜNDEM 10.05.2023, 16:54
Gaziantep İslahiye'de 'Osmangazi Evleri'nde yaşam başladı

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Bursa’nın Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen prefabrik konutlarda yaşam başladı.GAZİANTEP (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan büyük afetin ilk saatlerinden itibaren seferberlik ilan ederek deprem bölgesine her alanda destek veren Bursa Osmangazi Belediyesi, İslahiye’de 100 adet prefabrik yapıdan oluşan bir yaşam alanı kurdu.

İçerisindeki mobilya, beyaz eşya ve tefrişatı tamamlanan konutlar depremzede vatandaşlara teslim edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İslahiye’deki Osmangazi Evleri’nde vatandaşlar ile bir araya gelerek, yeni konutlarda misafir olduğu bir aile ile kahve içti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Başkan Dündar’a depremzede vatandaşlar teşekkür etti.

Depremin ilk günü arama kurtarma ekipleriyle bölgeye geldiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Deprem olduğu günün sabahı Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleriyle bölgeye intikal ettiler. Malatya, Antakya, İslahiye, Samandağı ve birçok bölgede yoğun bir çalışma içerisinde olduk. 440 arkadaşımız, 110 araç ile burada oldular. 2 noktada aşevi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde olmak üzere, temizlik ve ilaçlama faaliyetleri oldu. Yoğunlaşmış olduğumuz bölge İslahiye bölgesiydi. İslahiye’de bu hizmetleri sürdürüyoruz, tabi bu hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalarla birlikte AFAD’ın kontrolünde bu işlemler yürüdü. Onların göstermiş olduğu yolda hizmetlerimizi sürdürdük” dedi.

“100 HANELİK PREFABRİK EVLERİMİZİ TAMAMLADIK”

Başkan Dündar 100 hanelik prefabrik konutları inşa ettiklerini belirterek, “En önemli görev bu bölgede prefabrik konutlardır. Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi Evleri adını vermiş olduğumuz 100 hanelik prefabrik evlerimizi tamamladık. Şuanda taşınmalar başladı bizlerde ilk taşınma olduğu için geldik burada hemşerilerimizle birlikte olduk. Onların yerleşmiş oldukları konutları gördük, onların mutluluğunu paylaştık. Allah bir daha böyle felaketi bu insanlara yaşatmasın” diye konuştu.

Yaptıkları prefabrik konutların tam bir yaşam merkezi olduğunu vurgulayan Başka Dündar, “Deprem bölgesine her gelişimizde farklı ortamlar görüyoruz. Her gelişimizde burada iyileşmeleri görüyoruz ve inşallah daha da iyi olacak. Allah sağlık, sıhhat ve huzur versin diyorum. Desteği olana çok teşekkür ediyoruz. Burada devletimizin gücünü de görüyoruz. Tek elden bu işin yürütülmesi, koordinasyonu AFAD tarafından yapılmış olması valilerimiz, kaymakamlarımız burada, iyi bir koordinasyon neticesinde böyle büyük bir felaketi en iyi şekilde aşmış olduk. Buraya baktığımızda 14 milyonluk bir kitleyi etkiliyor.  14 milyon dediğimizde bir Yunanistan ve bir Bulgaristan gibi iki devletin yerle bir olduğunu düşün. İşte Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle buraya sahip çıktı. Burayı ayağa kaldırdı. İnşallah 1 yıl sonra da buralar eski günlere dönecektir.

Bu arada İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da yeni konutlara geçen vatandaşların gözlerindeki mutluluğu gördüklerini ifade etti.

Şu anda 4 bin 500 civarında kalıcı konut TOKİ tarafından inşaatın başlatıldığını ifade eden Kaymakam Anteplioğlu, “En kısa sürede bu konutlarımız tamamlandıktan sonra buradaki vatandaşlarımızı orada huzurla yaşayabilecekleri yeni yerlerine taşıyacağız. Tabi deprem her kesimi etkiledi, her bölgeyi etkiledi. Küçüğümüzden büyüğüne kadar burada insanlarımızın rehabilitasyonu için kurum ve kuruluşlar elinden gelen faaliyetleri yürüttüler. Konaklama ile ilgili olarak faaliyetleri yürüttüler. Biz burada Osmangazi Belediyesi’nin gelip ilçemizde böyle 100 konutluk bir alan inşa etmesinden dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımız çok mutlu. Vatandaşlarımızın yüzündeki o gülümsemeyi tekrar görmek bizi mutlu etti. Ben sayın başkana, ekibine Osmangazili hemşerilerime de bu katkılarından dolayı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“OSMANGAZİ BELEDİYESİ İLK GÜNDEN BERİ BİZİMLEYDİ”

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da, “Öncelikle geçmiş olsun diliyorum çünkü asrın felaketiydi. Küçük kıyamet diyebileceğimiz 3 depremin üst üste yaşandığı ve 11 vilayeti etkileyen bir depremdi. Depremde çok can kayıplarımız oldu. Öncelikle hayatını kaybeden İslahiye ve Nurdağı’nda 4 bine yakın can kaybımız var. Bunlara Allah’tan rahmet diliyorum. Engelli olup, yaralı olup, tedavi gören kardeşlerimiz var onlara da Allah’tan bir an önce acil şifalar diliyoruz. Kelimelerle anlatılmayacak günlerdi onlar ama hem devletimiz hem Türk halkı kardeş belediyelerimiz, dostlarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Bunların başında da Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanımız sağ olsun bölge de büyük emekleri var. Daha sonra da bölgeye gelen Osmangazi Belediyemizin ilk günden beri hem aşeviyle hem temizlik araçlarıyla, her yönüyle daha doğrusu yürekleriyle bizle beraber oldular. Şahsım ve ilçem adına onlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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