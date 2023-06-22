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Gaziantep İslahiye'de deprem konutları teslim ediliyor

GÜNDEM 22.06.2023, 16:11
Gaziantep İslahiye'de deprem konutları teslim ediliyor

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Eyüpsultan Belediyesi tarafından 55 gün içinde yapımı tamamlanan 13 konut sahiplerine teslim edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, İslahiye’de Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldı.

İslahiye’de gerçekleşen törene Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İl protokolü katıldı.

Kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim töreninde açılış konuşması yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi’nin desteğinin her zaman olduğunu vurgulayarak, “Sağına bakıyorsun Eyüpsultan orada, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Neyi varsa vermeye çalışıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bu sebeple Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorum.  Büyük millet olmanın gereği yapıldı. Herkes buraya koştu. Bütün dünya buraya koştu. Şimdi karşımızda kalıcı konutlarla Eyüpsultan başkanımızın, ilçe başkanımızın şahitliğiyle bugün açılışını yapıyoruz.” dedi.

“BİZ DEPREM YAŞAMADIK, KÜÇÜK KIYAMET YAŞADIK”

Yaşanan deprem felaketinin ardından çalışma detayları hakkında bilgi veren Şahin şu sözlerle devam etti:

“İnsan ömründe belli tarihler vardır hiç unutulmaz. 6 şubatta o gün bir tarih oldu hepimiz için. Biz deprem yaşamadık, küçük kıyamet yaşadık. O kadar ağır bir sınava girdik ki. Öncesi, sırası, sonrası diye deprem master planı yapmıştık. Hiçbir master planının uygulaması mümkün değildi. 15 milyon insan, 11 şehir çok büyük bir alan. Herkes kendi canı derdine düştü. Biz sizin emrinizdeyiz. Türkiye yüzyılı dedik. Biz bu dünyayı birlikte cennete dönüştüreceğiz. Türkiye yüzyılı depremden zarar gören, canı yanan, Allah’ına şükredip, liderine inanan ve bunun için gayret gösteren İslahiye’nin Yüzyılı olacak.”

AFETZEDELERİN YARALARI BİR BİR SARILIYOR

Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, 6 Şubat depreminde vefat eden vatandaşlara rahmet dileyerek, “Depremin ilk gününden beri Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, Koordinatör valilerimiz, mülki idare amirlerimiz, belediye başkanlarımız ve her birimiz elimizde olan imkanları sonuna kadar kullanarak bölgeye hizmet etmeye çalıştık. Yaraların sarılmasına çalıştık. Bu yara sarma faaliyetlerinden bir tanesi de Eyüpsultan Belediye Başkanımızın hediye etmiş olduğu konutların açılışı için buradayız” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, depremin ardından İslahiye ilçesi için gereken her çalışmaya destek verdiklerini belirterek, “Afetler her zaman her tarihte olmuştur. Bu dönem biraz daha farklı oldu. Bu bölgenin ölçüsü biraz daha büyük oldu. Bu süreçten sonra biz hem aşevi çalışması hem yaşam alanı derken burayı kurduk. Bize uzun vadede kullanılacak evler lazım dediler. Sonucunda bu çalışma ortaya çıktı. Yapılınca güzel şeyler olabiliyor. Yeter ki gayret edelim. 55 günde 50 metrekare bahçesi olmak üzere toplamda 100 metrekare kullanım alanı gibi oldu.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından depremzedelere yönelik kalıcı konutların anahtar teslim törenine geçildi. Protokol üyeleriyle ve çocuklarla kurdele kesim töreni yapıldı. Programın sonunda konut hak sahipleri ile protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi. Programın ardından protokol üyeleri yapılan konutları incelemede bulundu.

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