Gaziantep'in trafik yükünü hafifletecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verecek GAZİRAY, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışta Gazi şehirlilere müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 binden fazla işçinin çalıştığı sanayi bölgelerini birbirine bağlayan banliyö hattının, yılbaşına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde hizmete giren, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklık ve bugünkü rakamıyla yaklaşık 10 milyar liralık dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı’nın açılış töreni, İstasyon Meydanı’nda 70 bine yakın Gazi şehirlinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, ayrıca Büyükşehir yatırımları, 79 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hizmete hazır hale getirilen GAZİRAY ile Beylerbeyi durağından Gaziantep Gar istasyonuna gelerek senfoni orkestrasının seslendirdiği bestesi Yücel Arzen’e ait “Türkiye Yüzyılı” parçasını dinledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 1400 sporcu ile kente kazandırdığı 1476 madalya, 148 kupa ve 3 altın kemere istinaden tören alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının yazılı olduğu 27 numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi. Ayrıca Erdoğan’a Gaziantep Tarım ve Gastronomi Okulu’nda kadın kooperatifleri tarafından üretilen yeni inovasyon ‘kurutulmuş dondurma’ anlatıldı.

GAZİRAY’ın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 11 aylık aranın ardından Gazi şehirlilerle tekrar bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Açılış listesinin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan GAZİRAY ile tören alanına geldiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “GAZİRAY, uzunluğu 25,5 kilometreyi bulan güzergahı ile gelişen ve büyüyen Gaziantep’in şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak bir proje. Bünyesinde 16 istasyon var. 3 tren. 1 köprü. 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan GAZİRAY’ın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıların ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum. Şimdi onunla buraya geldik. GAZİRAY ile gerçekleştirdiği seyahat ile iftihar ettik. Bu ne güzellik, ses yok, gürültü yok. GAZİRAY ile bu süreyi, bu uzun yolu yavrularımızla beraber kat ettik. GAZİRAY’ın yer altından geçen 5 kilometrelik bölümün üzerini Büyükşehir Belediyemiz spor, oyun, süs havuzları, oyun üniteleriyle ve ışıklandırmalarıyla, yeşil alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Otoparkı, bisiklet yolları ve kaldırımlarıyla 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep Valisi Davut Gül ile il protokolü bulundu.