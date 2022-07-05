Gaziantep'in 'kurban timi' göreve hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi, Kurban Bayramı öncesi 1 ay süren eğitimlerini tamamladı.GAZİANTEP (İGFA) - Kurban Bayramı’nda her yıl yaşanan kurbanlık hayvanların kaçma olaylarına müdahale etmek için Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timinin eğitimlerini tamamladı.

Spor, atış ve kement talimleri yapan yakalama timi personelleri, uzman veteriner hekimler eşliğinde uyuşturucu iğnenin hangi hayvanın hangi bölgelerine kullanılması gerektiği, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirme ile kontrol altına alma gibi konularda uygulamalı eğitimler aldı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı süren eğitimlerde geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da yer tespiti konusunda ekipler drone desteği alacak.

Geçen bayram 52 büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim eden timden destek almak için vatandaşlar “ALO 153 İhbar Hattı”ını arayarak yararlanabilecekler.

HASTALIK ŞÜPHESİ BULUNAN ETLERİN MUAYENESİ İÇİN EKİP KURULDU

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda tüketilmesinde şüphe duyulduğunda vatandaşların kurban etlerini kontrol için getirebilecekleri ayrı bir birim de oluşturdu. Uzman veterinerler tarafından yapılacak kontrollerde insan sağlığı açısından etin tüketilmesinde sakınca görülen ve hastalık tespit edilen kurbanlıkların imhasını kontrollü bir şekilde yapacak.