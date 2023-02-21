Gaziantep'in 'içme suyu'na resmi açıklama geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, resmi bir açıklama yaparak vatandaşların kullandığı ve musluklara kadar ulaşan şebeke suyunun yapılan denetimler neticesinde güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğunu açıkladı.GAZİANTEP (İGFA) - Depremlerin ilk gününden itibaren su kaynakları için GASKİ ekiplerinin 11 bin 200 analiz yaptığının altını çizildiği açıklamada, yaşanılan süreçte su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınarak laboratuvarlarımızda analizleri yapıldığı kaydedildi.

6 Şubat 'tan itibaren toplamda 11 bin 200 analiz yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilmiştir. 21 Şubat 2023 tarihi itibariyle şehir merkezimiz genelinde; şebeke suyumuz, içme ve kullanma suyu olarak kullanmaya uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi.