Gaziantep'in camileri GES'le aydınlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Enerji A.Ş tarafından hazırlanan projeyle, Yeşil Şehir Gaziantep’in camileri, güneş enerji santralleri (GES) aracılığıyla aydınlatılacak.GAZİANTEP (İGFA) - “Camiler GES ile Aydınlanıyor Projesi” protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, GBB Başkanı Fatma Şahin, GBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından imzalandı. Protokol kapsamında kurulacak 6 megavatlık güneş enerji santrali ile tüm camilerde enerji ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Gaziantep’teki camilerine enerji ihtiyacını karşılayarak bir projeye imza atıldı. “Camiler GES ile Aydınlanıyor” Projesi kapsamında camilerin özellikle ısıtma ve soğutma maliyetlerini sıfırlayacak ve yeşil şehir Gaziantep’in temiz enerji kullanımını arttıracak yepyeni bir protokole imza atıldı.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde, il müftülüğünün destekleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iştiraklerinden GBB Enerji A.Ş’nin kuracağı güneş enerji santralleriyle camilere ücretsiz ve kesintisiz temiz enerji sağlanacak. Proje ile bugüne kadar camilerde vatandaşların ödediği elektrik faturaları artık santralin sağladığı enerjiyle temin edilebilecek. Gaziantepli yardımsever ve iş adamlarının da santral kurulumlarına destek vereceği projenin 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alınması planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD’nin yeşil şehri olarak, gazi şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak bir model geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise protolün öneminden bahsederek, “Camilerimizi geleceğe taşıyacak çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Bu protokolle camilerimizin ısınması ve soğumasıyla soğutmasıyla alakalı sorunu çözmüş olacağız. Bu proje, bu büyüklükte Türkiye'deki ilk ve en büyük proje. Biz camia olarak din görevlileri olarak,