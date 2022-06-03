Gaziantep'in bilim geleceği bu kampüste yetişecek

Gaziantep protokolü çocukların sosyal becerilerini bilim ve teknolojiyle harmanlamak için Gaziantep’te açılan “Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü”nde incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AÇEV Vakfı Genel Müdürü Senem Başyurt ve AÇEV Ankara Temsilcisi Seda Yılmaz ile çocukların sosyal becerilerini bilim ve teknolojiyle harmanlamak için Gaziantep’te açılan “Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü”nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesi için Gaziantep’in seçilmesinde kentin kurumsal ve şehir kapasitesinin etkili olduğunu söyleyen Başkan Şahin, Gaziantep’in “eğitim dostu şehir” anlayışının hızlı bir şekilde vücut kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Şahin, Anadolu’nun büyük bir kalkınmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, Gaziantep'te 4 üniversite olduğunu ve akademik dünyayı bu şehirden heyecanlandırmak istediklerini söyledi. "Akademik dünyada heyecan olmazsa teorik bilgi ile pratiği birleştiremeyiz" diyen Şahin, "Bizim kafası çalışan bütün çocuklarımız doktor olmak istiyor, ama bizim kafası çalışan çocuklarımızı mühendis yapmamız gerekiyor. Mühendislikte montaj sanayindeyiz. Dolayısıyla bu çocukları, üretim alanlarına entegre etmeliyiz. Çocukların karakteri, yeteneği ile ilgili doğru saptamalar yapılarak hedeflerin iyi belirlenmesi gerekiyor. Çocuklarımızı doğru yerlere kanalize etmeliyiz. Onları doğru metodolojilerle doğru yönlendirirsek başarı kaçınılmaz olur" diye konuştu.