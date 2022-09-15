Gaziantep'in 24'üncü kardeşi 'Braga' oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Portekiz’in Braga Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bu kapsamda 24’üncü kardeş şehir Braga ile ekonomik, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma kararı alındı.GAZİANTEP (İGFA) - Portekiz’in Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ve Gaziantep’e gelen kardeş şehir belediye temsilcileriyle Belediye Meclis Salonu’nda buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya barışına yönelik birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Başkan Fatma Şahin yaptığı konuşmada, 24’üncü kardeş şehir ile protokol imzalamak için bir arada olduklarını belirterek, “Yeni kardeşimiz Braga Belediyesi’ne ‘hoş geldiniz’ diyorum. Biz de kardeşlik aynı kandan olmak anlamına gelmiyor. Kardeş olmak, iyi günde, kötü günde hastalıkta, sağlıkta bir ve beraber olmak anlamına geliyor. O yüzden Braga gibi bir şehrin aramızda olması bizler için çok önemli.” dedi.

Bugün 4’üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali’nin ilk günü olduğu anımsatan Başkan Şahin, Portekiz ile kardeş şehir olmayı çok istediklerini anlatarak, “Dünya barışı için bu protokoller çok önemli. Çünkü insan, tanımadığının bilmediğinin düşmanıdır. Bizim ecdadımızda bu yönde mesajlar vermiş. Bizim de aynı yoldan gidip kardeşlik hukukunu artırmamız gerekiyor. Çocukların ölmediği bir dünyayı hep birlikte inşa etmemiz lazım" dedi.

Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ise törene gelenlere teşekkür etti.

Braga'nın genç nüfusu ve tarihi yapısıyla Gaziantep’e benzeyen bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Rio, "Braga, Gaziantep ile yaratıcı şehirler ağında beraber. Bu alanda Gaziantep ile beraber çalışıyor uzun bir süredir. Bugün kardeş şehir olmamızın önemi var. Yaratıcı şehirlerdeki uygulamaları örnek alıyor ve şehrimize taşıyoruz. Gaziantep bu konuda çok fazla güzel örneğe sahip bir şehir.” dedi.