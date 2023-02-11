Gaziantep için doğal gaz çalışması

Zorlu Enerji, BOTAŞ’ın şehir iletim şebekesine gazı vermesinin ardından OSB'nden gaz arzına başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Bölgeyi derinden sarsan depremin etkileri sürerken Gaziantep’in doğal gaz ihtiyacının hızla karşılanması adına çalışan Zorlu Enerji, BOTAŞ’ın şehir iletim şebekesine gazı vermesinin ardından 9 Şubat itibarı ile OSB bölgesinden gaz arzına başladı.

Bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini ileten Zorlu Enerji’den yapılan açıklamaya göre; Gaziantep genelinde gaz arzının, yapılacak kontroller sonrasında öncelikle hastane ve ekmek fırınları için 13 Şubat tarihinden itibaren sağlanacağı bildirildi. Konutların doğal gaz arzı ise, yetkililerce yapılacak hasar tespiti sonrasında oturma izni verilen meskenler için doğal gaz ekiplerinin dedektörlü araçlar ile tek tek yapacakları sızıntı kontrolleri sonrasında en kısa sürede sağlanacak.

Şehir çapında tüm konutlarda tek tek yapılacak güvenlik kontrolleri sonrası kademeli olarak öncelikle hastane ve fırınlara sağlanacak olan gaz arzının, şebeke hatları tamamen sağlam ise 13 Şubat Pazartesi günü başlatılması ve on iki gün içinde Gaziantep genelinin doğal gaza kavuşturulması planlanıyor.

Meskenlerde ise öncelikle binaların depremden sonra oluşan hasar durumunun yetkililerce tespiti ve oturma izinlerinin verilmesi, sonraki adımda binaların iç tesisatlarının herhangi bir kaçak veya sızıntı ihtimaline karşılık Zorlu Enerji ekiplerince kontrol edilmesi gerekiyor.

Gaziantep genelinde tüm mesken kontrollerinin planlamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, oturma izni verilen binalarda ikamet eden abonelere iç tesisat kontrol gününün SMS mesajıyla bildirileceği ve kontrol sürecinde binalarında olmalarının isteneceği ifade edildi. Kontroller esnasında sahiplerine ulaşılamayan meskenlerin gaz girişleri ise güvenlik sebebiyle kesilerek kapılarına bilgilendirme notu bırakılacak. Oturma izni verilmeyen binalara ise doğal gaz arzı sağlanmayacak.