Gaziantep 'havasını' koruyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kentin havasını korumak amacıyla Mahrukatçılar Sitesi’nde odun ve kömür ticareti yapan esnafı denetlerken şehir genelinde de işletmelerin baca kontrollerini yapıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Ekipler denetimler kapsamında 2022 yılında yönetmeliklere uymayan 95 işletmeye toplamda 514 bin 355 Türk Lirası para cezası uyguladı.

İklim Master Planı kapsamında şehirde halk sağlığının korunması ve bozulmaması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ısınma için kullanılan kömür ve odunun belirlenen şartlara uyup, uymadığının kontrol ederek, şartlara uygun olmayan kömürlerin satışını engellemek amacıyla gelen ihbarlarla planlı ve ani olarak 2022 yılı içerisinde, kaçak kömür ticareti yapan 30 işletmeye işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri 30 işletmedeki 169 bin 570 kilogram uygunsuz kömüre el koyarak yediemin deposuna teslim ederken ayrıca Katı Yakıt Satıcı Belgesi olmayan 23 işletmeye de para cezası kesti.

Denetimler kapsamında farklı 171 noktadan alınan kömür numunesiyle gerekli analizleri yapılan ve uygun olmayan 10 işletmeye para cezası uygulandı, is ve duman çıkararak hava kirliliğine sebep olan 32 işletmeye de cezai yaptırımda bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR ZABITA DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca pide ve somun fırınları, gıda üretim tesisleri, kimyevi madde üretimi ve geri dönüşüm tesisleri gibi birçok işletmede de denetimlerini sürdürerek, baca, filtre kontrolleri yapıyor.

Ekipler, Gaziantep İl Mahalli Çevre Kurul Kararı gereği alternatif temiz yakıta geçmeyerek, katı ve sıvı yakıt kullanan işletme ve şahıslara gerekli ikazları yaparak verilen uyarılara riayet etmeyerek hava kirliliğine neden olanlara gerekli yasal işlemleri uygulamayı sürdürüyor.