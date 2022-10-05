Gaziantep hasat kasalarını Oğuzeli'nde dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hasat döneminde toplanan zeytinlerin zarar görmesini engellemek için 9 ilçeye dağıtımına başlanılan hasat kasalarının 10 binini Oğuzeli’nde 500 çiftçiye dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - Zeytinin hasattan işlenmesine kadar olan aşamada fiziksel ve kimyasal zarar görmemesi için önemli olan hasat kasalarının kullanımının kentte yaygınlaşması, verimli bir hasat dönemi için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

Yüzde 60 hibe ile yürütülen proje kapsamında şehir genelindeki zeytin üreticilerine toplamda 40 bin hasat kasasının dağıtımı sürüyor.

Gaziantep’in 9 ilçesinde dağıtımı planlanan zeytin hasadı kasalarının ilk adresi Nizip olmuş, te 400 çiftçiye 8 bin adet hasat kasası verilmişti.

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, dünyada yaşanan krizlerin gıda güvenliği meselesinin önemini arttırdığını belirterek, ürünlerin toprakta ve suyla uygun şartlarda üretim yapıldığında gıda güvenliğinin sağlanacağını kyadetti. 2014 yılında ulaşım ve imar master planlarının yanında iklim master planı yaptıklarını anlatan Başkan Şahin, "Şu anda yeşil şehir olduysak her şey 2014 yılındaki yapılan çalışmayla başladı. Sorun çözme kapasitesi çok önemli. Bugün yaptığımız işlerde üzerine koyarak sizleri dinleyerek ilerliyoruz" dedi.

ZEYTİN ÇOK ÜRETİLMESİ VE TÜKETİLMESİ GEREKEN ÖZEL BİR ÜRÜN

Çiftçilerin ekonomik rahatlamasına dikkat çeken Şahin, zeytinin öneminden bahsetti.

“Çiftçi rahatlayınca esnaf, esnaf rahatlayınca gıdaya dayalı sanayimiz rahatlıyor şehrin ekonomisi rahatlıyor" diyen Başkan Şahin, "Her şey tarımla başlıyor. Zeytin çok üretilmesi ve tüketilmesi gereken özel bir ürün. Daha öncesinde Ege Bölgesi fidanlarını getirdik ektik ama verim alamadık. Kendi ata tohumumuzu buraya ekmemiz ve verimliliği arttırmamız gerekiyordu. Bu tarım okulu ve eğitim gerektiriyor. Sulama işleri için bütün bölgeyi çalışarak kanalların tamiriyle ilgili reçetemizi oluşturduk ve işlere başladık. Sulanabilir arazi arttırılacak" diye konuştu.