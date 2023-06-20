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Gaziantep en iyi buğday çeşidini araştırıyor

GÜNDEM 20.06.2023, 17:38
Gaziantep en iyi buğday çeşidini araştırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB), makarnalık ve ekmeklik buğdayda kaliteli ve yüksek verimi elde etmek için çeşitli ürün demoları oluşturduğu Oğuzeli’nde hasada başlanıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde 3 Mayıs’ta imzaları atılan “Gaziantep Koşullarında Makarnalık ve Ekmeklik Buğdayda Kaliteli ve Yüksek Verimli Çeşit Geliştirme Projesi” protokolü meyvelerini vermeye başladı.

Daha yüksek verim ve kaliteyi amaçlayan proje çerçevesinde Oğuzeli Karaburun Kırsal Mahallesi’ndeki 4 dekarlık arazide ekimi yapılan 10’ar çeşit ekmeklik ve makarnalık buğdayların hasat sürecinden olumlu sonuçlar alındı.

Çiftçinin ve sanayicinin proteini daha yoğun ve sarılık rengi daha yüksek çeşitlere ulaşımını sağlamak adına yerli ve milli bir altlığı da bulunan projede, test aşamasının tamamlanmasıyla bir ekmeklik, bir de makarnalık buğday çeşidi belirlenerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün tescil aşamasına geçilecek.

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Gaziantep koşullarında kaliteli ve yüksek verimli ekmeklik ve makarnalık buğday projesini GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte 2 yıldır yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün, Gaziantep Koşullarında Makarnalık ve Ekmeklik Buğdayda Kaliteli ve Yüksek Verimli Çeşit Geliştirme Projesi’nin sonuçlarına varıyoruz. En verimli ve en kaliteli ekmeklik ve makarnalık için tescil çalışmalarını yürütüyoruz. Şu an Oğuzeli’ndeyiz ve burada hasat yapılıyor. Burada bir yıllık bir emek var.”

Yılmaz, son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle bölgede daha önce ekilen buğday çeşitlerinin hastalık ve verim bakımından giderek kötüye gitmesinden dolayı böyle bir çalışmayı devreye soktuklarını anlatarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak artık kendi buğdayımızı üretip, dağıtacağız” ifadesini kullandı.

Tescil sürecinden de bahseden Yılmaz, bu sürecin GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini aktararak, “Belirlenen buğday çeşitlerinin isimleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konulacak. Çalışmaların neticesini aldıktan sonra anaç buğday olarak çoğaltımını biz gerçekleştireceğiz. Tohumunu ise araştırma enstitümüzden alacağız. Daha sonra da 3 aşamalı sertifikalarımızı çiftçilerimize dağıtacağız. Bu çalışmayla birlikte çiftçilerimizin sertifikalı tohum ihtiyacının tamamını karşılamayı planlıyoruz.”

AMAÇ, DAHA KALİTELİ VE VERİMLİ BUĞDAYLARLA ÇİFÇİYİ VE SANAYİCİYİ BULUŞTURMAK

Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Memduh Serdar Polat, enstitü çatısı altında buğday ve arpa ıslah programını yürüttüğünü ifade ederek, “İklim değişikliği dolayısıyla son yıllarda üretimde ciddi sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda kalitenin az olması önemli bir problem. Bu proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir ile birlikte daha kaliteli, daha verimli çeşitler ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Uzun yıllardır süren çalışmamızın son kısmına bu gördüğünüz arazide denemeler yaparak, gelmiş bulunuyoruz, güzel sonuçlar aldık. Bugün de hasat günündeyiz. Çiftçilerimize daha kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ulaştırma amacındayız."

Mevcut piyasada ekilen yaygın çeşitlerden farklı olarak daha yüksek protein, sarılık rengi daha yüksek olan çeşitleri Gaziantep adına tescil etmek istediklerinin altını çizen Polat, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’nin lokomotifi. Biz de ha keza devamlı bu belediye çatısı altından çıkan çalışmaları takip ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir, her sene çiftçilerine tohum dağıtıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde dışa bağımlı kalmadan kendi adına tescil edilmiş, Gaziantep yöresinde denenmiş, sanayicinin, çiftçinin yüzünü güldürecek buğday çeşitleri şehre kazandırılacak. Bu çeşitler Gaziantep’in yerli ve milli çeşitleri arasında bulunacak" diye konuştu.

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