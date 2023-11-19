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Gaziantep'e yüksek hızlı tren müjdesi

GÜNDEM 19.11.2023, 10:50
Gaziantep'e yüksek hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. İnşallah 2028 yılına girmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz dedi.GAZİANTEP (İGFA) -  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Gaziantepte Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme Törenine katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, proje bedeli 1 milyar lira olan Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle; kuzeyden-güneye direkt akış sağlayarak, vatandaşımız hem zamandan ve yakıttan tasarruf edecek hem de trafik stresinden kurtulacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, tünelde incelemelerde bulunurken Gaziantepe yapılan ulaştırma yatırımlarına bir yenisinin daha ekleneceğini ifade etti.

"Şimdi sıra yüksek hızlı trende" diyen Bakan Uraloğlu, "Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantepte yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. İnşallah 2028 yılına girmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz. Basra Körfezi'nden Ovaköy sınır kapısına gelecek olan bir kalkınma yolumuz var. O hem otoyolla hem demir yoluyla Gaziantep'ten geçecek. Gaziantep'in yükünü bu vesileyle her tarafa daha rahat taşımış olacağız. Başka ne lazım Gaziantep'e? Amanos Tünelleri lazım. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla onun da ihale sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar ihalesini yapacağız. diye konuştu.

LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ

Türkiye'nin ulaşım ağında titizlikle çalıştıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz laf üretmiyoruz. AK Parti belediyeleriyle icraat üretiyoruz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Biz Gaziantep'e daha çok hizmet etme enerjisini kendimizde buluyoruz." diyerek, Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle ilgili olarak Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle; kuzeyden-güneye direkt akış sağlanacağını ve vatandaşların hem zamandan ve yakıttan tasarruf edeceğini, hem de trafik stresinden kurtulacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca tünelin, 1 adet Araç Acil Geçiş Tüneli ve 2 adet Yaya Acil Geçiş Tüneli alanlarıyla da hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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