Gaziantep'e yeni bir vizyon daha

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımında sona yaklaşan ve kentin park anlayışına yeni bir soluk getirecek olan Vadi Alleben Park’ını incelemede bulundu. Önemli sokak lezzetlerinin de yer alacağı park, ziyaretçilerini hem doğa ile iç içe bir ortamla buluşturacak hem de kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve 190 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak Vadi Alleben Park ve Sosyal Alanı Çevre Düzenleme Projesi, ‘Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller’ sloganı ile tamamlanarak su ve yeşili tam anlamıyla kavuşturarak, her yaşa hizmet edecek.

ŞAHİN: USTALIK DÖNEMİMİZİN ÖNEMLİ ESERİ OLACAK

Teknik ekibiyle Vadi Alleben’in son çalışmalarını incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin ‘Bu projemiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ustalık dönemi projesi olacak” açıklamasında bulundu.

Yeni nesil belediyeciliğin doğumdan ölüme herkese dokunmak olduğunu vurgulayan Başkan Fatma Şahin parkın her yaşa hitap ederek çocukların eğitime desteğinden yaşlıların için kuş ve su sesleriyle huzurlu bir ortam olacağını belirterek şunları söyledi:

“Son bir ayımız ben çok heyecanlıyım inşallah hemşerilerimizle birlikte çok güzel bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Genç dostu, çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu bir merkez kuruyoruz. Çocuk kütüphanelerinin olduğu, çünkü eğitim şehri Gaziantep diyoruz. Çocuk dostu şehir Gaziantep diyoruz. Ama mekanlar çok önemli. Mekanlara geldiği zaman kendini geleceğe hazırlamak çok önemli. Bizim çocuklarımızı çocuk kütüphaneleriyle geleceğe hazırlamamız lazım. Zaten şehrin her yerinde var ama bir yeşilin içerisinde bu Vadi Alleben’in devamında 600 dönümlük o büyük Millet Bahçesi’nin içerisinde kitap okumanın da kendine göre başka bir rahatlığı başka bir keyfi var. O yüzden kitabı sevdirmenin yolu da mekanı sevdirmeden geliyor.”

Parkın farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu 21 bin metrekarelik alanı dolduran ülke bahçeleri alanında; Osmanlı Bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi, Rönesans/Barok Bahçeleri ve Hollanda Bahçesi ile bitki kuleleri ile çocukların eğitimine 5 duyu organı ile öğrenmelerine katkı sağlayacağını belirten Başkan Şahin, "Burada dünya mutfağının tadımlığında bir Japon mutfağı, bir Çin mutfağı, bir Osmanlı mutfağını tadarken, mekanı da Osmanlı olsun. Osmanlı’nın bahçesi olsun, mimarı olsun, peyzajı olsun, şerbetini içsin. Japon, Çin, Osmanlı, Hollanda’dan da bahçemiz var içinde. Çok büyük bir geleceğe gidiyorum dediği o özgüven duyduğunuz bütün milletlerle birlikte olmak, bütün medeniyetlerin içinde olmak dünya mutfağı olmak ve dünya bahçelerinin ne olduğunu çocuklara kitaplarda okuyorlar da kitaplarda okunduğunda öğrenilmiyor. Üstüne bir şey koyması gerekiyor çocuklarıyla ailece gelip dinlenmesi lazım. Buraya geldiği zaman o büyük beş duyuyu hissedeceği yeni bir ustalık döneminin eserini hazırlıyoruz" diye konuştu.