Son Dakika

Gaziantep'e yeni bir vizyon daha

GÜNDEM 25.06.2023, 11:30
Gaziantep'e yeni bir vizyon daha

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımında sona yaklaşan ve kentin park anlayışına yeni bir soluk getirecek olan Vadi Alleben Park’ını incelemede bulundu. Önemli sokak lezzetlerinin de yer alacağı park, ziyaretçilerini hem doğa ile iç içe bir ortamla buluşturacak hem de kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve 190 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak Vadi Alleben Park ve Sosyal Alanı Çevre Düzenleme Projesi, ‘Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller’ sloganı ile tamamlanarak su ve yeşili tam anlamıyla kavuşturarak, her yaşa hizmet edecek.

ŞAHİN: USTALIK DÖNEMİMİZİN ÖNEMLİ ESERİ OLACAK

Teknik ekibiyle Vadi Alleben’in son çalışmalarını incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin ‘Bu projemiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ustalık dönemi projesi olacak” açıklamasında bulundu.

Yeni nesil belediyeciliğin doğumdan ölüme herkese dokunmak olduğunu vurgulayan Başkan Fatma Şahin parkın her yaşa hitap ederek çocukların eğitime desteğinden yaşlıların için kuş ve su sesleriyle huzurlu bir ortam olacağını belirterek şunları söyledi:

“Son bir ayımız ben çok heyecanlıyım inşallah hemşerilerimizle birlikte çok güzel bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Genç dostu, çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu bir merkez kuruyoruz. Çocuk kütüphanelerinin olduğu, çünkü eğitim şehri Gaziantep diyoruz. Çocuk dostu şehir Gaziantep diyoruz. Ama mekanlar çok önemli. Mekanlara geldiği zaman kendini geleceğe hazırlamak çok önemli. Bizim çocuklarımızı çocuk kütüphaneleriyle geleceğe hazırlamamız lazım. Zaten şehrin her yerinde var ama bir yeşilin içerisinde bu Vadi Alleben’in devamında 600 dönümlük o büyük Millet Bahçesi’nin içerisinde kitap okumanın da kendine göre başka bir rahatlığı başka bir keyfi var. O yüzden kitabı sevdirmenin yolu da mekanı sevdirmeden geliyor.”

Parkın farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu 21 bin metrekarelik alanı dolduran ülke bahçeleri alanında; Osmanlı Bahçesi (Cennet Bahçesi), Çin Bahçesi, Japon ve Zen Bahçesi, Rönesans/Barok Bahçeleri ve Hollanda Bahçesi ile bitki kuleleri ile çocukların eğitimine 5 duyu organı ile öğrenmelerine katkı sağlayacağını belirten Başkan Şahin, "Burada dünya mutfağının tadımlığında bir Japon mutfağı, bir Çin mutfağı, bir Osmanlı mutfağını tadarken, mekanı da Osmanlı olsun. Osmanlı’nın bahçesi olsun, mimarı olsun, peyzajı olsun, şerbetini içsin. Japon, Çin, Osmanlı, Hollanda’dan da bahçemiz var içinde. Çok büyük bir geleceğe gidiyorum dediği o özgüven duyduğunuz bütün milletlerle birlikte olmak, bütün medeniyetlerin içinde olmak dünya mutfağı olmak ve dünya bahçelerinin ne olduğunu çocuklara kitaplarda okuyorlar da kitaplarda okunduğunda öğrenilmiyor. Üstüne bir şey koyması gerekiyor çocuklarıyla ailece gelip dinlenmesi lazım. Buraya geldiği zaman o büyük beş duyuyu hissedeceği yeni bir ustalık döneminin eserini hazırlıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25