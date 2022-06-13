Gaziantep'e 'Gazi Ekmek' geliyor... 110 noktaya kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halkın ekmeğe daha ucuza ulaşabilmesi için belediye bünyesinde “Gazi Ekmek” kurulacağının müjdesini verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Büyükşehir Meclisi toplandı.

Haziran ayının ilk birleşiminde vatandaştan gelen yüksek talep, dünya çapında tırmanan enflasyon oranlarının ekmek ve temel besin gıdalarına yansımasına karşı mücadele kapsamında uygun satışların yapılacağı “Gazi Ekmek” projesinin duyurusu yapıldı.

Projeyle toplamda 40 çeşit ekmek ve unlu mamul ucuza halka sunulacak.

Ayrıca Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile kadın kooperatifleri ürünlerinin yer alacağı satış noktalarında halka ürünler piyasa değerlerinin altında sunulması planlandı.

110 SATIŞ NOKTASI OLUŞTURULACAK

Gazi Ekmek satış noktaları Şahinbey ilçesinde 70 ve Şehitkamil’de ise 40 olmak üzere toplamda 110 noktada olacak.

Talepler doğrultusunda kapasite ve satış noktaları arttırılacak. Satış noktalarında francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler diğer unlu gıdalardan oluşan 40’tan fazla ürün yer alacak.

İLK ÜRETİM MESLEK LİSELERİYLE YAPILACAK

Proje kapsamında fabrika kurulumuna kadar taleplerin hızla karşılanması amacıyla ilk olarak meslek liselerinin fırınları ve yüksek kapasiteli ekmek üreticileriyle üretimin yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gazi Ekmek Fabrikasının ve yüksek kapasiteli üretim araçların kurulumuyla, Büyükşehir Belediyesi kendi tesisinde ekmek yapımına başlayacak" dedi.