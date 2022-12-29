Gaziantep 'Çiftçi Kart'ta ikinci imzayı attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü arasında kent genelindeki 33 bin 180 çiftçiye çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan “Çiftçi Kart” için protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan’ın imzaladığı protokol, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Protokolle çiftçiler, üzerinde isimlerinin de yer aldığı QR Kodlu ve ID’li kartlarını kullanarak süt ve süt ürünleri, bakliyat ve sağlık ürünlerinin de aralarında bulunduğu toplamda 11 kalemde yaklaşık 600 üründe, yüzde 2 ila 5 arasında değişen indirimlerden yararlanacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çiftçi Kart’ın tam bir takım çalışmasının ürünü olduğunu kaydetti.

Söz konusu kartın Bilişim AŞ. tarafından kendi mühendislerince üretildiğini belirten Başkan Şahin, "Bu kartta Tarım Kredi Kooperatiflerindeki ürünleri almak isteyen çiftçilere indirimler sağlanıyor. Bu da hakikaten kartın cazibesi, kooperatifin bu konudaki desteğiyle çok daha farklı bir noktaya geldi. Gaziantep, çiftçi dostu bir şehir” diye konuştu.

ASLAN: 11 KALEMDE, 600 ÜRÜNDE ÇİFTÇİLERE İNDİRİM YAPILACAK

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Başkan Şahin, “Böyle bir protokolle bizleri bir araya getirdi. Şu anda kooperatif marketlerimizin sayısı Türkiye’de yaklaşık bin 500 tane. Gaziantep’te de ilçeler dahil olmak üzere mevcutta 20 tane bulunuyor. Buradaki marketlerimizde inşallah bu indirimlerimizi yapacağız. 11 grupta yaklaşık 600 üründe çiftçilerimize indirimler sağlayacağız” dedi.