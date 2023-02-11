Gaziantep Büyükşehir'den hasar tespit çalışması

Türkiye'de 10 ilde etkisini gösteren depremler sonrasında, bölgedeki yıkılmayan evlerin hasar durumları Gaziantep'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından tespit ediliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’te deprem dolayısıyla sahada evleri dışında konaklayan vatandaşlara konaklama, ısınma, beslenme ve diğer temel yaşam desteklerini sunarken, normal hayata dönüşün sağlanması için binalarda da hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürdürülüyor.

Evlerine geçmek isteyen vatandaşların her hangi bir risk yaşamamaları adına güvenlik bilgilerini doğru sorgulaması gerekiyor. Ev sahipleri e-Devlet üzerinden hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin hasar durumlarını öğrenebiliyorlar. “Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl?” sorusuna sisteme giriş yaparak hasar sorgulama ekranı aracılığı ile giriş yapmak mümkün. Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasar tespit tanımları 5 şekilde yapılıyor. Hasarsız binalar, az hasarlı binalar, orta hasarlı binalar, ağır hasarlı binalar ve acil yıkılacak binalar şeklindeki tanımlamalara göre ev sahipleri binalarına giriş yapıp yapamayacağını veya nasıl bir işlem yapılacağını öğreniyor.

Hasar tespit tanımlamaları şu şekilde açıklanıyor:

HASARSIZ BİNALAR: Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR: Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

ORTA HASARLI BİNALAR: Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

ACİL YIKILACAK BİNALAR: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.