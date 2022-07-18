Gaziantep Burç Ormanı'ndaki yangın kontrol altında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Burç Ormanı’nda çıkan yangına, 91 kişilik ekip, 47 itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Burç Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen büyükşehir itfaiye ekiplerine, jandarma, üniversite, emniyet ve orman müdürlüğü personeli de destek verdi.

Alan müdahalesini hızlı bir şekilde yapan ekipler, ön tedbir olarak kuru ağaçları sulayarak alevlerin sıçramasını engelledi.

1 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınan yangın sonrası hızla soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın ihbarı sonrası olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir İtfaiyesinin teknik teçhizat, kalifiye eleman ve makine envanteriyle Türkiye’nin sayılı itfaiyelerinden biri olduğunu belirterek, "Bir avuç ormanımız var. Ormanlarımızı korumak için de bugün herkes alanda. Yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Çok daha zayiata neden olabilecek bu yangına yapılan erken müdahalenin koordinasyon da önemli bir etken. Jandarma, emniyet, itfaiye, orman müdürlüğü herkes hızlı koordine oldu ve çok hızlı alan müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, yangının önemli bir kısmının örtü yangını olduğunun ve kısmen ağaç köklerinin zarar gördüğü belirterek, "Yangının çıkması çok üzücü ancak yangına erkenden müdahale etmek ve tedbirlerin karşılığını görmek de sevindirici. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu.