Gaziantep Bağdat ile 'kardeş' oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat ile kardeş şehir protokolü imzaladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Bağdat Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı kardeş şehir protokolüyle ekonomik, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma kararı aldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen protokolü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Genel Sekreteri Sezer Cihan ile Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım imzaladı.

Yapılan toplantıya GBB Genel Sekreteri Cihan’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Türkiye Belediyeler Birliği, Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası yetkilileri katıldı.

CİHAN: ŞEHİRCİLİK ANLAMINDA KARŞILIKLI OLARAK PROJELERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

GBB Genel Sekreteri Cihan protokolde yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım, alt yapı, sosyal tesisler ve buna benzer faaliyetlerle Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olduğunu belirterek, “Bugün, Bağdat Büyükşehir Belediyesi ile imzasını attığımız kardeşlik protokolü ile hem Gaziantep’te hem de Bağdat’ta çok güzel iş birliği ile çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Şehircilik anlamında karşılıklı olarak projelerimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Bağdat Büyükşehir Belediyesi heyetini en kısa sürede Gaziantep’te yapılan projeleri yakından görmelerini istiyoruz. Burada da sizleri Belediye Başkanımız Fatma Şahin adına davet ediyoruz. Bu iki belediye arasındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olur.”

Gaziantep Valisi Gül ise konuşmasında, kültür, eğitim ve ticaret anlamında her iki şehrin de birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney de, Gaziantep’im Irak iş dünyası için önemli bir şehir olduğunu aktardı.