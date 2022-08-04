Gaziantep 75 bin ilk okul öğrencisini kırtasiye dolu çantayla karşılayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda Gaziantep’te ilkokul birinci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin, bu dönemde de çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada Gaziantep’te merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda 1’inci sınıf öğrencilerine okul çantaları ile birlikte, 12 renkli sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalem hediye edilecek.

KIRTASİYE MALZEMELERİ 5 EYLÜL’DE SIRALARDA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak olan çanta ve kırtasiye malzemeleri 5 Eylül’de 75 bin ilkokul öğrencisinin masasında hazır bulunacak.

Hatırlanacağı gibi geçen yılda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yine ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerine yaklaşık 70 bin çanta ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunmuştu.