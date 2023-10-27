Gaziantep 100 bin bayrakla süslendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı Gaziantep’te hazırlıklarını tamamladı. Ekipler çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen 30’u aşkın cadde, meydan, bulvar ve sokağı 100 bin adet Türk bayrağıyla donattı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Suburcu Caddesi, Elmacı Pazarı, Şehitler Abidesi, Gaziantep Üniversitesi Meydanı, İstasyon Meydanı, Atatürk Bulvarı, İnönü Caddesi, Düztepe gibi noktaları Türk bayrakları asıldı.

Şehrin kalabalık noktalarının yanı sıra Kalyon, Beykent, Perilikaya, Akkent, Karataş pazaryeri, Merveşehir, adliye, Burç, Binevler, Suludere, Emek, Gölgelik ve Güvenevler gibi daha birçok kavşak noktasındaki süslemeler ise tamamlandı.