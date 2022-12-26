Gazi şehrin kurtuluşuna özel kutlama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ’25 Aralık Özel Programı’, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Program öncesinde Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni ziyaret eden Bakan Akar, ardından Gaziantep Üniversitesi Mavera Salonu’nda düzenlenen programa katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in köklü tarihi, turizmi, sanatı ve kültürel zenginlikleriyle tarım, sanayi, ticaret alanındaki yatırımlarıyla ülkenin öncü şehirlerinden biri, Güneydoğu Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Törende, “Türkiye Yüzyılı Ödülü” alan Akar, şunları kaydetti:

“Milli mücadelemizin sembol şehirlerinden olan Gaziantep’imizin işgalden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde şahsıma tebliğ edilen Türkiye Yüzyılı Ödülü, benim için bir iftihar vesilesi. Bu kıymetli ödülü kahraman silah arkadaşlarım için alıyor, başta Gaziantep savunmasında şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum. Aynı ruh ve inançla bugün de terörle mücadele eden Gaziantepli Mehmetçiklerin alınlarından tek tek öpüyorum. Şehitkamil, Şahinbey, Karayılan, Kılıç Ali Bey, Özdemir Bey başta olmak üzere Antep savunmasının Türk tarihine geçen şanlı kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”

Akar, konuşmasında salonda bulunan öğrencilere seslenerek, “Gazi” unvanının anlamını bilmeleri gerektiğini dile getirerek, “Ordu millet dayanışmasının gurur verici bir örneğini sergileyen ve milli mücadele kavramanın tam anlamıyla hakkını veren Gaziantep, topyekun bir şekilde ortaya koyduğu bu üstün mücadelenin sonunda şehre "gazi" unvanı verildi. Bu yüzden siz değerli hemşerilerim ve sevgili öğrenciler şehrimizin gazi unvanının derin anlamını çok iyi bilmeli, özümsemelisiniz. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Çanakkale'de ve tüm milli mücadelede yedi düvel karşısındaki dayanışma ruhu ve mücadele azmi, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır." dedi.

ŞAHİN: BUGÜN DÜNDEN ÇOK DAHA GÜVENLİYİZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 25 Aralık tarihinin 101 yıl önce onur ve şeref günü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bakanımıza gezdirdiğimiz Panorama Müzesi’ndeki 101 yıl önce ecdadın verdiğimiz mücadeleyi bütün yüreğimizle, iliklerimize kadar yeniden hissettik. Bu şehir bir sanayi şehri, bu şehir bir medeniyet şehri, bu şehir bir kültür şehri. Ama önce ehemmiyetli olacaksın. Önce güvende olacaksın. Bugün dünden çok daha güvenliyiz. Bugün çok daha huzurluyuz. O yüzden gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi şehrimiz için bu verilen mücadeleyi bütün Türkiye’nin şehirlerine, kasabalarına, en küçük köylerine, kahramanlık misali olarak göstermiştir. Gaziantep’in gözlerinden özel olarak öpmüştür.”