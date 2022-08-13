Gazi şehirli gençlere 100 bin bisiklet

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gençlerimiz takdir belgesi getirdikçe, Gazi şehri bilim, spor, eğitim şehri yaptığınız sürece bu bisikletleri dağıtmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 100 bin bisiklet” diye konuştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin İl Müftülüğü ile yaptığı ortak çalışmayla yaz Kur’an kurslarında başarı gösteren 3 bin öğrenciye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde bisiklet dağıtım töreninde gençlere 100 bin bisiklet dağıtacağını açıkladı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimi yapılan Gaziantep’in yerli ve milli bisikletlerini gençlere dağıtacağını söyleyen Başkan Şahin, sağlıklı ve çevre dostu ulaşımı sağlamak amacıyla bütün ilçe belediyeleriyle birlikte bisiklet yollarının yapımını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Şahin, Gaziantep’in genç, eğitim, spor, dostu bir şehir olduğunu, bisiklet yollarının kardeşlik, sevgi, muhabbet yollarına dönüştürdüğünü söyledi.

Şahin gençlerle “Zirveye doğru pedal çevirdiklerini” dile getirerek, bütün ilçe belediyelerinin bisiklet yolu yaptığını belirterek, çocukların o yollarda bu bisikletleri güle güle kullanmalarını diledi.