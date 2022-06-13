Gazi şehir uluslararası filmlere ev sahipliği yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” için basın bilgilendirme toplantısı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in kültürel ve tarihi zenginliğini yerli ve yabancı yönetmenlere tanıtmak ve bölgenin yeni filmlere ilham kaynağı olmasını sağlamak açısından büyük öneme sahip “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” 14-18 Haziran tarihlerinde Gazi şehirde gerçekleştirilecek.

35 ülkeden 450 filmin başvurduğu festivalde, alanında uzman jüri tarafından seçilen 25 filmin gösterimi yapılacak ve 17 Haziran Cuma günü Zeugma Mozaik Müzesi’nde ödül töreni düzenlenecek.

Bu kapsamda turizme yön veren ve rol alan turizm aktörlerinin eserleri, 8 kategoride değerlendirilerek 25 ödül sahiplerini bulacak. Ödül almaya hak kazanan eserler, Gezen Sinema Günleri programı öncesi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festival öncesinde yapılan lansmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, festivali çok önemsediklerini belirterek, Gaziantep’in her köşesinde büyük bir medeniyet gizli olduğunu, bunları ziyaretçilere anlatarak bilinirliğini artırmak istediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen bu dev organizasyonun açılışı, 14 Haziran Salı günü Botanik Bahçesi’nde “Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi” ile yapılacak. 15 Haziran Çarşamba günü, Şamşırak Koku Atölyesi için Hamam Müzesi ve akabinde Emine Göğüş Mutfak Müzesi ziyaret edilecek. Ardından 16.00’da Kozluca Kasteli-Almacı Pazarı-Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı-Gümrük Han için ‘Foto Safari’ etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de ünlü müzik grubu Manga, Festival Park’ta sahneye çıkarak sevilen şarkılarıyla Gazi şehirlilere keyif dolu bir akşam sunacak.

Festival programına kapsamında 16 Haziran Perşembe günü saat 11.00’da 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde açılış konferansı düzenlenecek.

17 Haziran Perşembe günü etkinlik Bey Mahallesi-Atatürk Anı Müzesi-Oyun ve Oyuncak Müzesi- Türk Arkeoloji Kültürel Miras Enstitüsü-Kurtuluş Camii’nde yapılacak foto-safari etkinliğiyle devam edecek. Günün sonunda ise jürinin beğenisine sunulan filmler 8 kategoride değerlendirilecek, 25 ödül oylama sonrası öne çıkan isimlere verilecek.