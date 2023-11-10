Gazi Mustafa Kemal Kütahya'da minnetle anıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde en büyük eseri ve mirası Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kütahya'da saygı ve minnetle anıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki tören Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ile Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.
Çelenklerin sunulması sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla Atatürk Anıtı önündeki program sona erdi.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Atatürk’ konulu gösteri sunuldu.
Anma programı şiir, kompozisyon, resim kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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