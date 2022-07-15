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Gazi Meclis'te 15 Temmuz

GÜNDEM 15.07.2022, 18:24
Gazi Meclis'te 15 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve bazı şehit yakınları katıldı.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bombalanan alana karanfil bıraktı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, törende yaptığı konuşmada, hain darbe teşebbüsünün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı ömür diledi.

Şentop, 15 Temmuz'un asırlarca unutulmaması gerektiğini dile getiren Şentop, asıl üzerinde durulması gereken hususun 15 Temmuz'da gerçekleşen hain girişimin sebepleri olduğunu söyledi.

Dünya sisteminin yeniden tanzim edildiği, küresel ve bölgesel düzeyde belirleyici tasarımların gerçekleştiği böyle bir dönemde, bazı güçler için Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve kültürel düzeyde etkili ve iddialı bir aktör olarak öne çıkmasının tehdit olarak görüldüğünü söyleyen Şentop, "Dünyayı, 80 yıl önce gerçekleşmiş bir tarihi olayın kurduğu dengelere göre yönetmeye çalışanlar, dünyanın 5'ten, Türkiye'nin de sınırlarından ve sanıldığından büyük olduğunu kabule yanaşmamaktadırlar. Köhnemiş ve geçerliliğini yitirmiş bu yaklaşıma göre Türkiye, teknoloji değil, şeftali üretmesi gereken; bölgesindeki sorunlara karşı bağımsız politika geliştirme iradesi göstermeyen, ekonomisi ucuz iş gücüne dayalı ve askeri önemi tampon bölge olmaktan ibaret bir ülke olmalıdır" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası pek çok atılımın gerçekleştiğine işaret eden Şentop, Türkiye'nin son yıllarda yerli enerji kaynaklarını arama ve keşfetme konusunda gösterdiği çaba ve ulaştığı sonuçlara değindi.

Türkiye'nin tarihe nizam, coğrafyalara intizam vermekle maruf; hakkı hakim kılma cehdinin takipçisi, seciyesinde şecaat ve basireti harmanlamış aziz milletin inşa ettiği bir devlet geleneğinin son halkası olduğunu vurgulayan Şentop, 15 Temmuz'un aziz milletin gurur ve şuur tablosu olarak tarihteki yerini aldığının altını çizerek, o gece hain darbe girişimine karşı mücadele veren herkesi minnetle andı ve tebrik etti.

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