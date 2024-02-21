Kars’ta 12 sivil toplum kuruluşu, birlik, vakıf ve derneğin katılımı ile Gazi Kars Platformu kuruldu.Özden DEMİRCİ / KARS (İGFA) - Kars’ta Sivil Toplum Kuruluşları ilk kez bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda ve tek ses olmak için Gazi Kars Platformunu Kurdu.

Platformun Kurucuları arasında Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Ticaret Borsası, Kars Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Kars Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kars Ziraat Odası, Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası, Kars Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Müstakil İş adamları Derneği, Kars Sanayici İş adamları Derneği, Kars Barosu, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ani vakfı yer aldı.

PLATFORM BAŞKANI KADİR BOZAN

Platformun koordinatörlüğüne ilk 6 ay için Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan seçildi. ayrıca, Kars Ticaret Borsası Başkanı Musa Metin Durmuş, Kars Esnaf Ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği BaşkanıEren Alp, Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri BirliğiBaşkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Kars Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Şentürk Özyılmaz, MÜSİAD Başkanı İsmail Gürsoy, KASİAD Başkanı Erdinç Çelik, Kars Ziraat Odası Temsilcisi Kürşat Sadıkoğlu Koordinatör Yardımcılığına Seçilirken, Baro Başkanı Fettah Çapkurt Platform Sözcülüğüne, Kars Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Tuncay Akdeniz Platform Sayman Üyeliğine ve Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül Platform Sekreterliğine seçildi.

Platformun kuruluş amacı ve platformun amaçları doğrultusunda yürütülecek faaliyetler Platform Sözcüsü Fettah Çapkurt tarafından basın mensuplarına açıklandı.

Platform Sözcüsü Fettah Çapkurt tarafından platform amaçları;

Anadolu’da Gazi unvanı verilen ilk şehir olan Kars’ın Gazilik unvanının geri alınması çalışmalarının başlatılması ve Kars’ın resmi, mülki, sivil tüm alanlarda “Gazi Kars” adı ile anılması için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirilmesi, Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan “Gazi Kars”ın çok kültürlü yapısına da uyumlu olacak bir biçimde “Gazi Kars’lı” üst kimliğinin tesis edilmesi, Kars’ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda var olan yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi. Kars Zaferi dolayısıyla Sultan Abdülmecit Tuğrasıyla Kars’a verilen ve halihazırda İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Altın, Gümüş ve Bakır Zafer Madalyalarının Kars’a getirilerek Kars Şehir Müzesinde sergilenmesinin sağlanması, Kars’ın lokomotif sektörleri olan tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine yönelik toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi ve sorunları çözümleri noktasında tek ses olunarak mücadele edilmesi.

Platformun amaçlarına yönelik yürütülecek faaliyetleri;

Gazi Kars farkındalığının tüm ülke sathında yaratılabilmesi amacıyla kamuoyu bilgilendirmeleri, basın toplantıları, çalıştay ve seminerler düzenlenmesi, Yerel, Ulusal ve Uluslararası otoriteler ile Gazi Kars platformunun ortak amaçları doğrultusunda görüşmeler, ziyaretler ve lobi çalışmaları organize etmek, Platform paydaşlarının kendi alanları ile ilgili sorunların çözümü noktasında platformun tüm paydaşları ile ortak noktada buluşup tek ses olmak, Platform paydaşları ile Kars için ortak projeler üretmek ve projeleri yürütmek.

Platform hakkında açıklamalarda bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda Platform Koordinatörü Kadir Bozan;

“12 STK, Birlik, vakıf ve Dernek olarak Kars için omuz omuza vermiş bulunmaktayız. Ortak gayemiz Kars. Tek hedefimiz Karsımızın hak ettiği değere ulaşması ve sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda Kars’ın gelişmesi. Bu manada Kars’ın öncü kuruluşları olarak bir araya geldik ve tek ses olarak hareket edebilmek için Gazi Kars Platformunu kurduk.” Platform sayesinde sesimiz daha gür çıkacak ve sorunlarımızın daha hızlı şekilde çözülmesini sağlayacağız. Öncelikli hedeflerimizden birisi Karsımızın hak ettiği gazilik unvanının geri alınması olacaktır. Bu konuda önemli çalışmalarımız olacak. Diğer bir hedefimiz “Gazi Karslı” Kimliğinin oluşturulmasını sağlamak olacak. Bilindiği üzere ilimiz çeşitli etnik zenginlikleri içinde barındıran bir yapıya sahip. Bu durum ilimizin önemli bir zenginliği olmasına rağmen zaman zaman ayrışmalara da sebebiyet vermektedir. Platformumuzun en önemli amaçlarından bir tanesi bu etnik zenginlikleri Gazi Karslı kimliği altında toplayarak bir üst kimlik oluşmasını sağlamak olacaktır. Bunların dışında tarımdan hayvancılığa, turizmden sağlığa, sanayiden ticarete, tüm alanlarda sorunları tespit ederek sorunları Platform olarak daha gür sesle dile getireceğiz ve çözüme kavuşturacağız. Platformumuzun bünyesinde çeşitli sektör ve alanlara hitap eden kuruluşlar yer almaktadır. Her kuruluş kendi alanını ilgilendiren çalışmaları yerine getirecek ve kendi alanları ile ilgili sorunları tespit edecek. Yapılan çalışmalar ve tespit edilen sorunlar Platform Yönetim Kurulu tarafında harmanlanacak ve çözüm merkezine tek ses olarak iletilecek. Sonuç olarak kazanan Kars olacak. Ben buradan platformun kurulmasında emeği geçen ve Kars için elini taşın altına koyan tüm Başkanlarıma teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.