Gazeteciler kentsel dönüşüm ve yerel seçimleri değerlendirdi

Herkes Duysun TV'de yayınlanan Aylin Tekir'in moderatörlüğünde İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı gazeteci yazar Mesut Demir ile İGF Denetim Kurulu Başkanı gazeteci yazar Mehmet Ali Ekmekçi gündemi değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde "Herkes Duysun" adlı gündem programında deprem, kentsel dönüşüm, siyaset ve yerel seçimler konuşuldu.

“45 KATLI BİNALAR YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından belediyeler tarafından kentsel dönüşüme ilginin arttığından bahseden gazeteci yazar Mesut Demir, 30 büyükşehirde belediyelerİN adeta birbirleriyle kentsel dönüşüm yarışı içerisine girdiğine dikkati çekerek, "İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara, Konya, Bursa birbirleriyle bir yarış içerisindeler. Önemli olan doğru bir kentsel dönüşüm planlamasının yapılmasıdır. Bakıyoruz kentsel dönüşüm adı altında halen 45 katlı binalar yapılıyor ve bunu belediyeler onaylıyor” diye konuştu.

https://youtu.be/CwY6WWjNwy4

“TÜRKİYE SEÇİM HEYECANINI KAYBETTİ”

Bu arada yerel seçimlerin yaklaşması ile siyasi partilerin son durumlarını ele alan gazeteci yazar Mehmet Ali Ekmekçi ise, Türkiye'nin seçim heyecanını kaybettiğini ileri sürdü.

Ekmekçi, 14 ve 28 Mayıs seçim süreçlerini anımsatarak, "Bugüne baktığımızda seçim heyecanının kaybedildiğini görürsünüz. Münferit çıkışlar tabii ki seçim kaybının ardından beklenen bir konjektör değişimi ve bunun devam etmemesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk ısrarı gibi görünen tavrı ve peşinen partililer başta olmak üzere değişim hareketi içerisindeki kurultay ile ilgili soru işaretleri olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.