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Gazeteciler için 'İYİ' dilekler

GÜNDEM 10.01.2023, 10:40
Gazeteciler için 'İYİ' dilekler

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
10 Ocak 1961 yılında çalışan gazetecilere ekonomik ve sosyal hakları sağlayan 212 sayılı yasa kabul edildi. O günden bu yana 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününün 62. yılında bir kutlama mesajı yayınladı.

Yücel, "Basın, demokrasinin temel taşıdır. Güçlü basın, güçlü ülke demektir. Çünkü tarafsız ve özgür basın hem iktidarlara hem de muhalefete yol gösterir. Gazeteciler, yorumları ve yaptıkları haberler ile hükümetlerin yanlışlarını gündeme getirirken; muhalefete de gündeme getirdikleri ile yol açmış olur. Basın, hepimizin bildiği gibi 4.kuvvettir. Yabana atılacak ve dikkate alınmayacak bir güç değildir" şeklinde konuştu.

Yerel basın ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara da  değinen Yücel, "Bizler yerelde siyaset yapan kişileriz ve bazen eşimizden dostumuzdan daha ziyade basın mensupları ile birlikte mesai harcıyoruz. Yerel basının ve çalışanlarının kısıtlı imkanlarla ve zor şartlar altında hizmet verdiğine bizzat şahit oluyoruz. Emeklerini esirgemediklerini görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi, özgür basın demek ekonomik özgürlükten geçer. Ekonomik özgürlüğü elde eden basın da güçlü basın olur. Temenni ederim ki yerelden başlamak üzere çalışan gazeteciler emeklerinin karşılığını alır. Gazeteler, gazeteciliğin temel ahlaki değerlerine bağlı olarak hareket eder ve emeklerinin karşılığını alırlar" dedi.

İyi Partili Yücel, "Gazetecilerin asli görevi doğruları herhangi bir yorum katmaksızın yazmaktır. Elbette gazetecilerin büyük bir görevi de kendi yorumlu ile olaylara bakmaktır. İstediği pencereden olaylara bakabilir. Bunda herhangi beis yoktur. Ama gazetecilik demek fanatiklik demek değildir. Gazetecilik demek doğruyu ve yanlışı tarafsız bir şekilde dile getirmek demektir. Hiç kimseden 'Aman İyi Parti'nin güzel yaptıklarını görün, yanlışlarını görmezden gelmeyin' şeklinde bir beklenti içerisinde olmadık ve olmayız da. Ama herkesin, her gazetecinin olayları çarpıtmadan ve doğru bir şekilde yansıtması asli görevidir. Gazetecilik, algı operasyonu yürütmek asla değildir. Gazetecilik, yandaşlık asla olmamalıdır. Gazetecilik, tetikçilik olarak da asla yerine getirilmemelidir. Elbette işi doğru, dürüst,hakkaniyetli ve hiçbir beklenti içerisinde olmadan yapanlar var. Bunların da sayısı fazla. Her bir gazetecini aynı hassasiyette yayın yapması benim en büyük arzumdur. Ben arzu ediyorum ki her bir gazeteci İYİ'liklerin sözcüleri olsun. Kötülüklerin karşısında dimdik ayakta dursun.Bu duygu ve düşüncelerle daha özgür ve tarafsız basın temennimi yineliyor, bütün gazeteci dostlarımın bu özel günlerini kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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