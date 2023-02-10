Gazeteci Tural Şahbazlı'dan yardım çağrısı: Kahramanmaraş'a sadece çadır ve battaniye gönderin

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Azerbaycanlı gazeteci Tural Şahbazlı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen depremle ilgili yardım çağrısında bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Gıda ve içecek malzemelerinin şehirde yeteri kadar olduğunu düşündüğünü ifade eden gazeteci Tural Şahbazlı, “Depremin ilk dakikalarından itibaren sahadayım. Gözlemlediğim kadarıyla artık şehirde gıda ve su ihtiyacı kalmamış. Tüm depolar dolup taşıyor. Yardım gönderecek insanlardan, dostlardan rica ediyorum, çadır göndersinler. Kahramanmaraş’ın acil çadır ve battaniyeye ihtiyacı var” dedi.

Deprem yıkıcı etkisini 10 ilde gösterdiğinden dolayı devletin hepsine aynı anda yetişmesini mümkün olmadığının altını çizen Şahbazlı çağrısında şunları söyledi:

“Devletimiz tüm imkanları seferler etti. Deprem 10 ilde aynı anda ve yıkıcı etki gösterdi. Milyonlarca vatandaşımız mağdur oldu. Devletin aynı anda tamamına yetişmesi stok bakımından mümkün değil. O yüzden, yardım yapan kurum ve kuruluşlardan, dostlardan ricam, yardımlarını gıda değil de acilen çadır ve battaniye olarak göndersinler.”

Son olarak memleketi Azerbaycan’dan yardım gönderenlere teşekkür eden Şahbazlı, “Depremin ilk dakikalarından itibaren telefonum susmadı. Ne yapabiliriz diye. Azerbaycan’dan ailem başta olmak üzere herkes, hem durumumuzu merak ettiği için, hem de yardım yapalım diye arıyordu. Beni en çok duygulandıran sahne ise arabasına Türk bayrağı takarak, elinde avucunda ne varsa arabasına yükleyip teslim eden vatandaşımız oldu. Bu vesileyle herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”