Gazeteci Sahil İmanov kendini savundu

Bir sosyal medya kanalına katılan Cem Uzan'a sorduğu soruyla gündeme gelen gazeteci Sahil İmanov, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Programda uzun süredir siyasi sığınmayla Fransa'da yaşayan Cem Uzan'a ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yönelten gazeteci Sahil İmanov’a program sonrasında sosyal medyadan Cem Uzan taraftarı hesaplardan linç kampanyası başlatıldı.

Uzan, kendi sosyal medya hesaplarında gazeteci İmanov ile ilgili ‘’Erdoğan tetikçi gönderme kendin gel konuşalım’’ ifadesini kullandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan gazeteci İmanov: ‘’Cem Uzan’ın fonladığı gazete ve gazeteciler, ben ve şirket ortağım hakkında karalama ve nüfustan salma girişiminde bulunuyor. Cem Uzan’ın fonladığı bir gazete bu hakkımızda manşet atarak aılsız iddialar ortaya koymuş. Cem Uzan’ın dolandırıcı olduğunu bir tek ben mi söylüyorum? Kendi açıklaması var ABD’yi dolandırdım diye. Ben gazeteci olarak, siz dolandırıcı mısınız diye sordum.

Evet ya da hayır demesi ona kalmış. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la resimimi kullanarak beni Erdoğanın tetikçisi olarak lanse etmeye çalışıyor. Ben bağımsız gazetecilik yapıyorum, TMB TV’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştim, kanalda çok eksik olduğundan ve kanalın maddi durumunun olmaması sebebiyle kanaldan öz isteğimle 2022 mayıs aynının sonunda işten ayrıldım. Şimdi Cem Uzan bu konuyu gündeme getirerek beni ve ortağım Amil İsmayilov’u burada küçük düşürmeye çalışıyor” dedi.