Gayrettepe İstasyonu'na sanatsal tasarım

Avrupa’nın lideri İstanbul Havalimana çok yönlü ulaşım aksı açısından kritik önem taşıyan Gayrettepe istasyonu tasarımı ile de göz doldurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanını taşıyan hattın Gayrettepe bağlantı noktasını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerinde incelemelerde bulanarak, bilgi aktardı.

Akıllı tünel konsepti ile dünya metrolarında bir ilk olan hattın Gayrettepe istasyonu, eşsiz mimarisi ve tasarımı ile de göz doldurdu. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında anıt, müze, tema park ve şehir mimarisi gibi konsept projeler tasarlayan ve hayata geçiren OutdoorFactory’nin imzasıyla hayat bulan tasarım ve uygulamalarla adeta bir tarih müzesine dönüşen metro hattında, ana tasarım unsuru İstanbul ve Türkiye tarihinin simgeleri oldu.

Türkiye’nin dünyaya örnek ulaşım projeleri, İstanbul’un eşsiz boğaz silüeti, simge yapılarının yanı sıra Türk kültürü, dönemin önemli tarihi yapıları gibi birçok elementin yer aldığı tasarımlarda, yolculara şehri adeta yer altında yaşama imkânısunan metro hattında minimalist ve modern bir tasarım kurgulandı.

Tasarım hikayesi 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe istasyonu, sanatsal boyamalar, rölyefler, peron alanında yönlendirmeler, tavan üniteleri, dijital içerik üretim, 3d mapping, interaktif ekranlar ve uygulamalarla yerin altında adeta bir İstanbul ve Türkiye mozaiklerinin sergilendiği bir müze haline getirildi.

Pîrî Reis haritasından yola çıkarak tarh boyunca Türk kültürünün coğrafyamızdaki simgeselleşmiş öğeleriyle dünya üzerine katkılarını bir enstalasyon ile anlatan bölümde Türk tarihi ve mimarisinin özeti hayata geçirildi. Bir merkez noktası olan Gayrettepe istasyonunda bu simgeler dünyanın tarih boyunca önemli merkezlerinden biri olan İstanbul da tasarımda merkez olarak konumlandı. Mermer üzerine uygulanan kabartma, kazıma ve boyama teknikleri ile işlenen temalar mimari olarak da benzerlerinden açık ara ayrışmakta.