Gastronomi Sokağı'nda lezzet yolculuğu başladı

Üsküdar'da tarihi nalbur ve hırdavatçıların olduğu Uncular Caddesi, Gastronomi Sokağı'na dönüştü. İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin ilk Gastronomi Sokağı’na imzasını attı.İSTANBUL (İGFA) - İyi yemeğin izinden gidenler, gastronomi tutkunları ve kariyer yaşamını gastronomi odağında şekillendirmek isteyen herkesi buluşturan Gastronomi Sokağı’nın açılışı Gastronomi Festivali ile yapıldı.

Çok sayıda Üsküdarlı ve İstanbullunun akın ettiği gastronomi festivaline Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu, Sefa Özyaykılıç, Kemal Can Yurttaş, Umut Reçber gibi dünyaca ünlü şefler katıldı. Festivalde Geleneksel Mutfak, Yurtdışında Türk Mutfağı, Vegan Tatlılar, Sushi Teknikleri, Adana Kebap Teknikleri gibi mutfağın farklı uzmanlık alanlarına dokunan workshoplar düzenlendi.

Gastronomi Sokağı'nın saat 9.00 ile 00.00 arasında araç trafiğine kapalı olacağını ifade eden Türkmen, "Burada bulunan işletmelerimiz sokağın sağlı sollu yanlarına masa ve sandalyelerini atarak misafirlerini ağırlayabilecekler. Bu güzel sokağımız esnafıyla ve misafirleriyle tam bir buluşma yeri olacak." dedi.

"Amacımız Türk mutfak zenginliğini yerli ve yabancı turistlerimizle buluşturmak"

Türkmen, Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyasına sahip olduğuna vurgu yaparak, yemek kültürüne ilişkin şunları kaydetti: "Yemek kültürü sadece mutfakla, yemekle, alakalı bir mesele değil. Antropolojisiyle, kültürüyle, tarihiyle, medeniyetiyle, coğrafyasıyla tam bir mozaik, tam bir kültür, tam bir zenginlik... Bu kültürümüzü hem yaşatmak hem değerlerimizin üzerine ilave zenginlikler katmak hem de bu süreci işletmek, pazarlamak gerekiyor. Bizim asıl amacımız Türk mutfak zenginliğini hem gelecek kuşaklara tanıtmak hem de yerli ve yabancı turistlerimizle buluşturmak. Bu bir pazarlama meselesidir. Bu aynı zamanda bir tarih, kültür meselesidir. Kültürümüzü gençlerimizle birlikte daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bunun da İstanbul'da en güzel yapılacağı yer burasıdır."

Açılışta açıklamalarda bulunan şef Somer Sivrioğlu ise böyle bir sokağın gastronomiye ayrılmış olmasından dolayı çok sevindiğini belirterek, "Bu çok önemli ülkemiz ve Üsküdar için. İnşallah diğer ilçelere de örnek olur ve bu tip sokaklar Türkiye'de çoğalır. Çünkü gastronominin bir yerde buluştuğu noktaların olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Sivrioğlu, havanın sıcak olmasına rağmen insanların ilgisinin yoğun olduğuna işaret ederek, Gastronomi Sokağı'nın herkesin damak zevki ve bütçesine göre her türlü lezzeti bulabildiği bir yer olduğunu ifade etti.

Festivalde ayrıca, Geleneksel Mutfak, Yurtdışında Türk Mutfağı, Vegan Tatlılar, Sushi Teknikleri, Adana Kebap Teknikleri gibi mutfağın farklı uzmanlık alanlarına dokunan workshoplar düzenlenecek. Üsküdar Belediyesi’nin şehir ve yaşam kültürüne katkı sunacak projelerinden biri olan Gastronomi Sokağı, Anadolu ve Avrupa Yakası'nın en önemli geçiş merkezi olan Üsküdar’ın gastronomi noktası olarak bütün İstanbullulara hizmet verecek. Üsküdar Belediyesi’nin Şehir ve yaşam kültürüne katkı sunan projelerinden biri olan Gastronomi Sokağı, trafiğe kapalı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak. Yeme içme kültürünün yeni adresi olarak hem mideye hem de göze hitap edecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından Gastronomi Sokağı olarak projelendirilen Uncular Caddesi, araç trafiğine kapatıldı. Bina cepheleri tek tip tasarımla düzenlenen caddede, balkonlar genişletilerek çiçeklendirildi. Marmaray ve metro hatlarıyla entegre olarak yayalaştırılan tarihi cadde ve bağlı sokakların kaldırım ve taş döşemesi tamamlandı. İstanbul Boğazı'na çıkan sokaklardan itibaren Üsküdar Meydanı'nı çevreleyen iki farklı bölümden oluşan Gastronomi Sokağı projesi, tarihi Uncular Caddesi ile bağlı sokaklar ve karşı tarafındaki balıkçılar çarşısının yer aldığı sokakları kapsıyor.