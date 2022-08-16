GastroAntep İstanbul'da tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 15-18 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için İstanbul’da ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Kültür Merkezi’nde basın mensuplarının merak ettiği soruları yanıtlayarak, festivalin 4 gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım alanında yaptığı yatırımları, Gaziantep’in Gastronomi alanındaki çalışmalarını, festival içeriğini ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

Başkan Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın pandemi sonrası durumuna ve Gaziantep olarak neler yapmayı hedeflediklerini anlattı.