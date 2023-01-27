Garnizon'dan Büyükkılıç'a anlamlı hediye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan’ı makamında ağırladı. Taşan, Büyükkılıç’a, 1926’da TOMTAŞ’ta montajı yapılan ilk uçak olan “Junkers A20”nin maketini hediye etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Taşan, Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ’ın yeniden hayata geçirilmesi için desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Taşan, Büyükkılıç’a, ziyaretin anısına 1926’da TOMTAŞ’ta montajı yapılan ilk uçak olan “Junkers A20”nin maketini hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Taşan’a teşekkür ederek, “Garnizon Komutanımız Hava Tuğgeneral Haldun Taşan belediyemizi ziyaret ederek, bizlere 1926 yılında Kayseri’mizde TOMTAŞ’ta montajı yapılan ilk uçak olan “Junkers A20”nin maketini hediye ettiler. Nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için komutanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.