Gara ve Pençe Kilit'te 5 terörist etkisiz!

Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" başlığıyla yapılan paylaşımda, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1585987034405302272