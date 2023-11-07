Gara ve Kandil'de 12 hedefe imha!

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 12 hedef imha edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine saat 18.00’de hava harekâtları başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu bölgelerdeki hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiği belirtilirken, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri yer aldı.