Gara'da hava harekâtı: 9 terörist etkisiz!

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonuna ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini belirten bakanlık, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar 'Ara, bul, yok et!' operasyonlarınınkararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1748701348432859380