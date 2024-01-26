Son Dakika
Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 26.01.2024, 18:44
Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurmaya devam edildiğine dikkati çekilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1750902118087549087
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|57
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Rizespor
|22
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|22
|31
|8. Kasımpasa
|22
|29
|9. Kayserispor
|22
|29
|10. Ankaragücü
|22
|28
|11. Başakşehir
|22
|27
|12. Alanyaspor
|22
|26
|13. Sivasspor
|22
|26
|14. Samsunspor
|22
|25
|15. Gaziantep FK
|22
|23
|16. Hatayspor
|22
|22
|17. Pendikspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|22
|21
|19. Konyaspor
|22
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü