Galata Köprüsü 29 yıl sonra yenileniyor

İstanbul’un en önemli merkezlerini birbirine bağlayan ve üzerinden tramvay geçen Yeni Galata Köprüsü’nde 29 yıl sonra ilk bakım yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Derz değişimi ve asfalt yenileme işlerinin yapılacağı çalışma, 2 etaplı olarak gerçekleştirilecek ve toplam 40 gün sürecek. Köprüyü olası İstanbul depremine hazırlamayı amaçlayan işin ilk etabı, bu gece 00.00’da başlayacak. Çalışmalardan tramvay seferleri etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergâhlardan yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü’nde çok önemli bir çalışmaya imza atıyor. Üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan köprü, 29 yıl sonra yapılacak “Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı” ile olası İstanbul depremine hazırlanacak.

Planlanan çalışmalarla, köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı, bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edildi. Yapılacak çalışma ile hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki bu gereksiz ağırlık alınacak. Hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.

Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilenecek. Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü’nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak.

TRAFİK AKIŞI GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Galata Köprüsü’nde, birinci etapta Karaköy – Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü - Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergâhlar ile sağlanacak.

13 Ağustos Pazar gecesi 00.00’da (cumartesiyi pazara bağlayan gece) başlayacak ve 20 gün sürecek birinci etapta, Karaköy’den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy’den Tersane Caddesi’ne yönlendirilerek. Atatürk Köprüsü’nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.